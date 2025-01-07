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Стало известно, сколько калорий нужно сокращать ежедневно для похудения

Conversation: сокращение калорий на 100–200 в день поможет похудеть
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Исследователи из Университета Лимерика выяснили, что для успешного похудения вовсе не обязательно резко снижать калорийность рациона. Постепенное сокращение потребления энергии на 100–200 калорий в день может привести к устойчивым результатам без стресса для организма. Об этом сообщает портал The Conversation.

Чтобы определить, сколько калорий нужно потреблять, важно учитывать общий расход энергии, который складывается из базового метаболизма и физической активности. Однако, когда снижается калорийность рациона, организм начинает адаптироваться, замедляя метаболизм и активируя гормональные механизмы, которые могут затруднить процесс похудения. Например, уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения, может снижаться, в то время как уровень грелина, который стимулирует аппетит, повышается.

Несмотря на эти трудности, грамотно составленный рацион может помочь сохранить баланс и продолжить процесс похудения. Ученые подчеркивают, что для этого важно поддерживать мышечную массу, употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой, а также умеренно ограничивать калорийность.

По мнению исследователей, постепенные изменения не только более эффективны, но и легче переносятся, что особенно важно для долгосрочного поддержания веса. Даже небольшое снижение массы тела на 5–10% способно значительно улучшить метаболическое здоровье и снизить риски хронических заболеваний

Ранее были названы главные опасности злоупотребления жирной пищей.

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