Россияне смогут увидеть самую яркую комету года 12 января

Россияне смогут увидеть невооруженным глазом самую яркую комету года C/2024 G3 (ATLAS) 12 января. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Центрального бюро астрономических телеграмм США.

Небесное тело можно будет наблюдать в юго-восточной части горизонта при наличии ясной погоды как на Дальнем Востоке страны, так и в регионах Крайнего Севера, отмечают ученые. Комету можно увидеть рано утром или вечером до 18 января, уточнили астрономы.

Комета C/2024 G3 (ATLAS) была обнаружена 5 апреля 2024 года на снимках, полученных с помощью 0,5-метрового рефлекторного телескопа, расположенного в Рио-Уртадо (Чили).

В ноябре сообщалось, что американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет, представляющих потенциальную угрозу для Земли. По словам ученых, метеороидные потоки могут указать на родительские кометы, что позволит обнаружить их за годы до того, как те начнут представлять угрозу. Специалисты считают, что их метод может дать человечеству десятилетия на подготовку к отражению возможного космического удара.

Ранее ученые зафиксировали яркую вспышку гигантской вулканической кометы.