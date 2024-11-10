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Ученые зафиксировали яркую вспышку гигантской вулканической кометы

BAA: комета 29P/Швассмана-Вахмана начала сиять почти в 300 раз сильнее обычного

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NASA/ESA/D. Jewitt (UCLA)

Группа ученых из Британской астрономической ассоциации (BAA) зарегистрировала яркую вспышку огромной криовулканической кометы 29P/Швассмана-Вахмана, на которой произошло четыре извержения за 48 часов. Исследование опубликовано на официальном сайте BAA.

Комета 29P представляет собой ледяной объект диаметром 60 километров. Она относится к так называемым «кентаврам» — группе из примерно 500 комет, не покидающих пределов внутренней Солнечной системы.

По словам астрономов, во время извержений 29P начала светиться в 289 раз сильнее своей обычной яркости. Эффект обусловлен мощным выбросом криомагмы — смеси льда, пыли и газа, прорывающейся сквозь оболочку кометы под действием солнечного излучения. Криомагма расширяет отражающее облако кометы, называемое комой.

Ученые отметили, что последние взрывы на 29P стали самыми сильными за последние два года.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана остается загадкой для исследователей космоса. Объект совершает один оборот вокруг Солнца каждые 15 лет по круговой орбите, поглощая стабильное количество солнечного излучения. Это значит, что 29P должна извергаться регулярно и равномерно, однако взрывы кометы не поддаются прогнозированию. Специалисты считают, что на криовулканическую активность небесного тела влияет неизвестный фактор.

Ранее стало известно, что комета ATLAS разрушилась при сближении с Солнцем.

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