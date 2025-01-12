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В России улучшили качество диагностики здоровья недоношенных младенцев

В ПНИПУ научились определять бронхелегочную дисплазию у недоношенных детей
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Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод, прогнозирующий риск хронической болезни легких у недоношенных младенцев. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По имеющимся данным, в России около 10% из 1,4 млн малышей каждый год рождаются раньше ожидаемого срока. Зачастую преждевременное появление на свет вызывает бронхолегочную дисплазию — нарушение формирования легких.

Бронхолегочная дисплазия – самое частое хроническое заболевание легких у недоношенных новорожденных детей с критично низкой массой тела (до 1 кг при рождении). Оно связано с незрелостью легочных тканей, токсичным воздействием кислорода при искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и рядом других факторов.

В новом исследовании специалисты Пермского Политеха разработали модели, учитывающие количественные показатели новорожденных, включая их вес при появлении на свет, питание, характеристики аппарата ИВЛ и другие параметры.

Ученые использовали данные 76 детей, у 56 из которых диагностировали среднюю или тяжелую степень бронхилегочной дисплазии, а у остальных — легкую форму или отсутствие болезни.

По словам авторов разработки, точность работы их программы достигла 84,4%, что считается хорошим результатом. В дальнейшем подобные алгоритмы смогут заранее предупреждать врачей о возможности появления на свет ребенка с бронхилегочной дисплазией.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые показатели здоровья у преждевременно родившихся детей оказались лучше, чем у их своевременно появившихся на свет ровесников.

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