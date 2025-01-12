Спроектирован дирижабль, способный годами плавать в небе крупнейшей луны Сатурна

ResGate: миссия по изучению Титана с помощью аэростата запланирована на 2036 год

Ученые и инженеры американской аэрокосмической корпорации Boeing создали проект воздушного судна для изучения Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Исследование опубликовано на портале научных материалов Research Gate (ResGate).

Титан обладает плотной атмосферой и низкой гравитацией, что делает его идеальным местом для использования аэростатов. Но до недавнего времени воплощение таких идей казалось невозможным, поскольку размеры требуемых воздушных шаров превосходили возможности существующих пусковых платформ.

В компании предложили более компактное воздушное судно, напоминающее современные дирижабли. В сложенном виде оно поместится в носовой обтекатель ракеты Space Launch System (SLS), разработанной в Boeing.

Оно будет иметь резервуар с гелием и два балластных бака, которые в сочетании с хвостовым оперением позволят аппарату выполнять различные маневры. Аэростат будет всасывать газы местной атмосферы для спуска и стравливать их для подъема.

Специалисты предложили две различные конфигурации: воздушное судно объемом 150 кубометров для пребывания на высоте пяти километров, либо аппарат объемом 400 кубометров, способный находиться в 20 километрах над поверхностью Титана.

Дирижабль предполагается оснастить гондолой с научным оборудованием, включая радары и лидары для сканирования ледяного ландшафта луны Сатурна и отслеживания геологической активности. Также планируется анализировать атмосферу с помощью атмосферных датчиков на предмет органических молекул.

Команда рассчитывает, что аэростат их конструкции сможет оставаться в атмосфере Титана долгие годы.

В Boeing рассчитывают запустить миссию по изучению неба Титана в 2034–2036 годах, однако ее дальнейшая судьба еще не предопределена и будет зависеть от многих факторов. Стоимость проекта предварительно оценивается в $2,5 млрд.

Ранее ученые вычислили толщину ледяного панциря на поверхности Титана.