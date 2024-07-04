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Взрывы на Солнце могут уничтожить озоновый слой Земли, предупредили ученые

PNAS: солнечный выброс может повысить уровень УФ-излучения на Земле на 25%

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Depositphotos

Международная группа ученых из Австрии и Австралии выяснила, что Солнце способно нанести серьезный ущерб озоновому слою Земли и резко повысить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда использовала большие компьютерные модели глобальной атмосферой химии для изучения последствий экстремальных солнечных выбросов.

Как показали расчеты, примерно раз в 1000 лет наша звезда испускает мощнейший «порыв» солнечного ветра. Он состоит из электронов и протонов, которые запускают химические реакции в атмосфере и истощают защитный озоновый слой, увеличивая количество солнечной радиации, достигающей земной поверхности.

Согласно моделированию, новое подобное событие может истощить уровень земного озона примерно на год. Но если выброс придется на период ослабления магнитного поля Земли, то повреждение озона продлится шесть лет. В этот промежуток времени уровень поступающего солнечного ультрафиолета увеличится на 25%, а скорость повреждения ДНК в связи с ним — на 50%.

Последний период слабого магнитного поля — включая временное переключение северного и южного полюсов — начался 42 тыс. лет назад и продолжался около 1000 лет. Несколько крупных эволюционных событий  произошли примерно в это время, такие как исчезновение последних неандертальцев в Европе и  вымирание сумчатой ​​мегафауны в Австралии, отметили ученые.

Ранее ученые рассказали, как защититься от вызывающего рак солнечного ультрафиолета.

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