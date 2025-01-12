Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открыто вещество, которое поможет уничтожать стойкие бактерии и реже чистить зубы

NatComms: растительная бактерия MEcPP разрушает биопленки бактерий
close
Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили растительное вещество, способное повреждать биопленки болезнетворных бактерий. Открытие может облегчить лечение стойких инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Микробы создают защитные биопленки на различных поверхностях: от зубов человека до медицинских катетеров, имплантов и промышленного оборудования. Эти структуры предохраняют микроорганизмы от внешних воздействий, мешая устранять бактериальные колонии.

В новой работе команда нашла растительный метаболит под названием MEcPP. Вещество вырабатывается в ходе химических реакций и помогает поддерживать жизнь внутри растений, передавая сигналы о стрессе.

Ученые выяснили, что молекулы MEcPP необычным образом действуют кишечную палочку и другие бактерии. Соединение нарушает процесс формирования биопленки, не давая ей прилипать к поверхности.

Бактериальный покров держится на месте за счет волосовидных структур, называемых фимбриями. Фимбрии создают защитную матрицу, спасая микробы от антибиотиков и чистящих средств.

Как показали эксперименты, MEcPP усиливает активность гена fimE, подавляющего производство фимбрий.

По словам авторов открытия, открытые молекулы можно использовать в разных отраслях: от более чистых систем водоснабжения до предотвращения инфекций в больницах и ухода за полостью рта.

Ранее ученые назвали места в доме, где чаще всего скапливаются бактериальные пленки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами