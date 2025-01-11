Раскрыт секрет эволюции нервной системы у древних нематод и пенисных червей

SciAdv: у кембрийских беспозвоночных были ординарные брюшные нервные цепочки

Китайские ученые из Северо-Западного университета в Сиане при участии коллег из Франции, Великобритании и Испании раскрыли важную часть эволюционной загадки развития центральной нервной системы древних экдизозойных животных. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Экдизозойные животные включают членистоногих (таких, как насекомые и крабы) и нематод (круглых червей) наряду с более мелкими группами беспозвоночных. Среди них лорициферы, киноринхи и приапулиды, также известные как пенисные черви из-за характерной формы.

Команда изучила окаменелости организмов кембрийского периода из формации Куанчуаньпу в китайской провенции Шаньси. Они выявили характерные удлиненные нервные структуры вдоль брюшной стороны древних существ возрастом более 500 млн лет.

Филогенетический анализ подтвердил гипотезу о том, что у общего предка экдизозойных животных была одна брюшная нервная цепочка. Впоследствии в ходе эволюции у членистоногих и некоторых беспозвоночных появились парные нервные цепочки.

По мнению ученых, двойные нервные связи улучшили координацию движений, особенно у существ с сегментированным телом.

Ранее исследователи нашли древнейший пример «гонки вооружений» в эволюции животных.