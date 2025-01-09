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Врач рассказала, как новогодние праздники воздействуют на секс у мужчин

Врач Шакирова: после новогодних праздников у мужчин могут быть проблемы с эрекцией

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После новогодних праздников мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией, снижением чувствительности во время полового акта, а также влечения к противоположному полу. Более того, за время новогодних праздников у мужчин может уменьшиться выработка тестостерона. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-уролог многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеда Шакирова.

«К этому приводят несколько факторов. Первый из них — алкоголь. В небольших дозах алкоголь может действовать как расслабляющее средство, снимая стресс и повышая уверенность. Однако при превышении дозировки он подавляет нервную систему и замедляет сексуальные реакции. Это приводит к снижению чувствительности и затруднению эрекции, так как сосуды начинают работать менее эффективно. Если возлияния продолжаются все праздники или дольше, то это может привести к снижению уровня тестостерона — основного гормона, отвечающего за половое влечение и качество эрекции. Кроме того, алкоголь (особенно в сочетании с курением) способствует повреждению стенок сосудов, что является одним из факторов эректильной дисфункции», — рассказала Шакирова.

Жирная и калорийная пища — второй фактор, вызывающий проблемы в сексе. Избыточное потребление жиров приводит к временной гиперлипидемии — состоянию, при котором в крови увеличивается уровень жиров. Это ухудшает кровообращение, включая кровоснабжение полового члена, что может отрицательно сказаться на эрекции.

«Да и просто тяжесть в животе точно не способствует романтическому настроению! Ночные гуляния, недосып и нарушение циркадных ритмов в праздничный период тоже негативно отражаются на уровне тестостерона, так как этот гормон активно вырабатывается во время глубокого сна. После нескольких бессонных ночей мужчины могут замечать снижение полового влечения, раздражительность и упадок сил, что вредит качеству интимной жизни», — объясняет доктор.

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