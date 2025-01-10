В США показали РНК-фонарики, которые могут изменить представление о человеческой памяти

Исследователи из Калифорнийского университета разработали уникальный способ отслеживания молекул РНК с помощью биолюминесцентных «фонариков». Этот метод позволяет наблюдать за движением РНК в режиме реального времени, что открывает новые горизонты в изучении вирусов и механизмов формирования памяти. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — это важнейший компонент клеток, который отвечает за преобразование генетической информации, содержащейся в ДНК, в активные формы. Однако до недавнего времени ученые имели ограниченное представление о том, как именно РНК функционирует внутри живых организмов. Новый метод позволяет исследовать активность РНК в живых клетках, используя люциферазу — фермент, который делает светлячков светящимися.

Ранее попытки использовать биолюминесценцию (способность живых организмов светиться) для изучения РНК сталкивались с проблемой слабой яркости люциферазы. Однако ученые смогли усовершенствовать технологию, сделав молекулы достаточно яркими для фиксации современными камерами.

Метод также может быть использован для изучения вирусов. Поскольку вирусы размножаются, внедряя свою РНК в клетки, РНК-фонарики помогут визуализировать их путь и понять, как вирусы преодолевают защитные барьеры организма.

Профессор фармацевтических наук Андржей Луптак, один из авторов исследования, заявил, что благодаря этому инструменту ученые теперь могут наблюдать за процессами, которые происходят в клетках в первые секунды после активации РНК.

Важным направлением применения этой разработки станет исследование мозга. РНК играет ключевую роль в формировании памяти, влияя на эффективность межнейронных связей. Наблюдение за ее работой в реальном времени может помочь раскрыть фундаментальные механизмы памяти, которые до сих пор остаются загадкой для науки.

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