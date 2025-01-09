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Бактерии помогают вирусам заражать своих конкурентов

Nature Microbiology: бактерии побеждают конкурентов с помощью заражения вирусом
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Shutterstock

Ученые из Университета Индианы в Блумингтоне обнаружили новый способ, с помощью которого бактерии могут убивать своих конкурентов в сложных микробных сообществах. Это поможет в разработке новых методов борьбы с вредоносными бактериями с использованием вирусов. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Исследователи установили, что бактерии могут вырабатывать молекулы, ослабляющие иммунитет конкурентов и позволяющие вирусам-бактериофагам эффективно атаковать их. В качестве примера были использованы две бактерии — Streptomyces sp. и Bacillus subtilis, которые являются природными конкурентами, часто встречающимися в почве.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что Streptomyces sp., используя вещество под названием коэлехелин, ослабляет иммунный ответ Bacillus subtilis и препятствует ее защите от атак бактериофагов.

Этот процесс, по словам главного автора исследования профессора Джонатана Гертса, представляет собой форму «коллективного убийства» бактерий, при которой соседние организмы влияют на эффективность их иммунной системы.

Открытие может быть полезным в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, а также в понимании того, как бактерии взаимодействуют в микробиомах человека и окружающей среды. Более того, если данное явление будет изучено более глубоко, комбинация бактериофагов и химических веществ, выделяемых бактериями, может стать новой стратегией в лечении бактериальных инфекций.

Ранее был найден неожиданный способ повысить эффективность вакцин.

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