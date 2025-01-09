Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден «ключ» к предотвращению болезни Альцгеймера

Nature: борьба с белковым дисбалансом поможет предотвратить болезнь Альцгеймера
close
Depositphotos

Ученые из Еврейского университета в сотрудничестве с коллегами из Канады обнаружили ключевой нуклеолярный комплекс, который снижает токсическое воздействие белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Речь идет о нуклеолярном (ядрышковом) комплексе FIB-1-NOL-566, который играет важную роль в поддержании белкового постоянства (протеостаза) — процесса, который обеспечивает здоровье клеток за счет правильного сворачивания и функционирования белков.

С возрастом этот баланс начинает нарушаться, что приводит к накоплению токсичных белковых агрегатов — основной причины нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако ученые выяснили, что подавление активности нуклеолярного комплекса может значительно снизить вредное воздействие патологических белков, включая пептид Aβ, связанный с этим заболеванием.

Исследование также показало, что такой подход усиливает естественную защиту клеток, стимулируя разрушение токсичных белков. Механизм работает через модуляцию передачи сигналов TGF-β — пути, необходимого для роста, дифференцировки и поддержания здоровья тканей.

Результаты экспериментов на модельных организмах продемонстрировали, что воздействие на нуклеолярный комплекс помогает регулировать протеостаз на клеточном и организменном уровнях. Это открытие выявляет новые перспективы для разработки методов лечения, которые могут отсрочить или предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний.

Ранее был найден новый способ остановить старение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами