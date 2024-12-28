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Раскрыт секрет работы клеток, связанных с диабетом

TJР: гиперактивность особых клеток провоцирует сахарный диабет
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Ученые из Университета Миссури обнаружили, что гиперактивность чувствительных к воздействию химических веществ клеток под названием хеморецепторы является фактором риска развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Physiology (TJР).

Хеморецепторные клетки расположены рядом с сонной артерией на шее. Они отвечают за определение уровня кислорода в организме, и их гиперактивность тесно связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Исследователи предположили, что регулирование уровня кислорода может влиять на активность этих клеток, и, следовательно, улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

«Предыдущие научные работы показали, что удаление гиперактивных хеморецепторов у крыс нормализует уровень сахара в крови и артериальное давление. Мы решили исследовать, могут ли высокие дозы кислорода снизить активность этих клеток у людей», — объяснила Жаклин Лимберг, ведущий автор исследования и доцент кафедры физиологии Университета Миссури.

В исследовании приняли участие 37 человек, у 17 из которых был диагностирован сахарный диабет второго типа. Результаты показали, что у диабетиков хеморецепторы действительно были более активными, чем у здоровых добровольцев.

В условиях гипероксии, то есть при повышении концентрации кислорода в организме, активность этих клеток снижалась, а также уменьшались частота сердечных сокращений и артериальное давление. Однако такой эффект приводил к улучшениям в толерантности к глюкозе или чувствительности к инсулину.

По словам ученых, кратковременное воздействие гипероксии не приводит к немедленному улучшению метаболических функций. Результаты исследования могут стать основой для разработки новых подходов в терапии сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также для создания более эффективных методов регулирования обмена веществ.

Ранее был назван неожиданный продукт, повышающий риск развития диабета.

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