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Углерод в телах людей успел побывать за пределами Млечного пути, узнали ученые

TAJL: созданные звездами атомы элементов вращаются вокруг галактик
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NASA

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле при участии коллег из Канады выяснили, что синтезированные в недрах звезд элементы совершают большое путешествие вокруг своих галактик. Это может означать, что углерод и другие вещества в составе организмов людей, животных, растений и других организмов в прошлом успели побывать за пределами Млечного пути. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Млечный путь и другие галактики с продолжающимся звездообразованием окружают гигантские потоки, известные как окологалактическая среда. Они напоминают колоссальные конвейерные ленты, которые выносят материалы наружу и затем втягивают их обратно в галактические недры, где гравитация и другие силы превращают сырье в планеты, луны, астероиды, кометы и новые звезды.

В новом исследовании команда использовала спектрограф Cosmic Origins на космическом телескопе «Хаббл». Прибор измерил, как свет от девяти далеких квазаров (сверхъярких структур в центрах других галактик) подвергается влиянию их окологалактических сред.

Согласно показаниям, часть света квазаров поглощалась определенным компонентом в окологалактической среде. Этим компонентом оказался углерод. Выяснилось, что в некоторых случаях углерод простирается в межгалактическое пространство на 400 тыс. световых лет, что в четыре раза больше диаметра Млечного пути.

По словам специалистов, открытие поможет им лучше понять этапы жизненного цикла галактик.

Ранее ученые нашли загадочный фактор, подавляющий дальнейшее расширение Вселенной.

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