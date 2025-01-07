Стали известны тяжелые последствия для здоровья из-за курения в детстве

Американские ученые из медицинской школы Гейзеля Дартмутского колледжа и других научных учреждений обнаружили, что курение в детстве повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Фонда ХОБЛ (JCOPDF).

ХОБЛ — воспалительное заболевание легких, включающее хронический бронхит, эмфизему и другие проблемы. Болезнь может быть вызвана генетикой и внешними раздражителями, такими как загрязнение воздуха.

В новом исследовании авторы расширили предыдущие знания и изучили, увеличивает ли курение в возрасте до 15 лет вероятность развития ХОБЛ в более позднем возрасте, включая эффект пассивного курения.

Как показал анализ данных, курение в детстве увеличивает шансы заболевания ХОБЛ независимо от текущего статуса курения, его продолжительности и пассивного вдыхания дыма.

По словам ученых, в детстве и раннем подростковом возрасте легкие проходят критические этапы развития. Воздействие табачного дыма в этот важный период приводит к повреждениям.

Авторы доклада отметили, что их выводы говорят о необходимости усилить борьбу с курением среди детей и подростков.

Ранее исследователи выяснили, как курение разрушает иммунитет и усиливает тяжесть респираторных болезней.