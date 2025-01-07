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Ковыряние в носу может привести к болезни Альцгемера, выяснили ученые

Scientific Reports: найдена связь между ковырянием в носу и болезнью Альцгеймера
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Markus Lange/Global Look Press

Исследователи из Университета Гриффита в Австралии выявили неожиданный механизм, при котором бактерии, проникающие в мозг через поврежденные ткани носа, могут запускать процессы, характерные для болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что бактерия Chlamydia pneumoniae, способная вызывать пневмонию, проникает в мозг через обонятельный нерв. Этот процесс усиливается при повреждении тканей носовой полости. В ответ на инфекцию в мозге мышей начали откладываться белки амилоид-бета, чьи скопления характерны для болезни Альцгеймера. Хотя исследование проводилось на животных, его результаты вызывают обеспокоенность относительно возможных рисков для человека.

«Мы впервые доказали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через носовую полость, вызывая патологические изменения, похожие на признаки болезни Альцгеймера», — отметил доктор Джеймс Сент-Джон, один из авторов исследования.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований на людях, ученые уже советуют избегать ковыряния в носу и выщипывания волос, так как эти привычки могут повредить защитные ткани носа.

По мнению ученых, их открытие подчеркивает важность изучения роли бактерий и вирусов в развитии нейродегенеративных заболеваний. Каждый шаг на этом пути приближает человечество к пониманию и предотвращению таких сложных состояний, как болезнь Альцгеймера.

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