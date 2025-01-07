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Ученые впервые измерили квантовую геометрию электронов

Nature Physics: определена форма электрона при движении через твердое тело
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pixelparticle/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Корнеллского университета и Сеульского национального университета сделали шаг вперед в понимании квантового мира, впервые измерив геометрическую «форму», которую принимает электрон при движении через твердое тело. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

В своем исследовании физики использовали метод, известный как угловая фотоэмиссионная спектроскопия. Этот процесс можно сравнить с игрой в бильярд, где вместо шаров выступают электроны, а вместо кия — фотоны, частицы света.

Физики использовали свет для того, чтобы выбить электроны из материала, а затем наблюдали за их движением. В качестве объекта исследования был выбран особый сплав кобальта и олова, который обладает уникальными квантовыми свойствами.

Ключевым достижением стало измерение квантового геометрического тензора, который содержит информацию о геометрии квантового состояния. Этот подход позволяет напрямую измерять свойства квантовой геометрии, что ранее было возможно только теоретически.

Полученные данные подтвердили точность математических моделей и открыли путь к новым исследованиям в области сверхпроводимости и других квантовых явлений. Разработанная методика применима ко многим материалам, что, по мнению ученых, может значительно ускорить прогресс в изучении квантовой геометрии.

Ранее камера темной энергии запечатлела сверкающие галактики.

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