Камера темной энергии запечатлела сверкающие галактики

Ученые Национальной научной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии получили изображение галактического скопления Антлия (Abell S636), сделанное с помощью Камеры темной энергии. Об этом сообщает NOIRLab.

Камера темной энергии, установленная на четырехметровом телескопе имени Виктора М. Бланко в Чили, позволяет исследовать самые удаленные и тусклые объекты во Вселенной.

Скопление Антлия, расположенное примерно в 130 миллионах световых лет от Земли в созвездии Насоса, включает более 230 галактик различных типов: от эллиптических и линзообразных до ультракомпактных карликов. Астрономам впервые удалось получить ее изображение.

На снимке выделяются две массивные эллиптические галактики — NGC 3268 и NGC 3258, которые, по мнению ученых, находятся в процессе слияния.

До этого в скопление Антлия уже были обнаружены редкие типы галактик, включая ультрадиффузные, голубые компактные карлики и карликовые сфероидальные галактики. Эти находки стали возможны благодаря передовым инструментам наблюдения, которые позволяют фиксировать межгалактическое излучение и остаточный свет от взаимодействий галактик.

Новые снимки помогут астрономам лучше изучить эволюцию галактик, распределение темной материи и динамику крупных космических структур. В будущем, благодаря исследованиям обсерватории имени Веры Рубин, ученые смогут выявлять еще более слабое свечение внутри тысяч скоплений галактик, что откроет новые горизонты для понимания истории Вселенной.

Ранее ученых удивили изменения в структуре ядер галактик.