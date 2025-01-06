Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные опасности злоупотребления жирной пищей

AJCN: жирная еда вызывает воспаление в организме и повышает риск болезней сердца
close
Freepik.com

Ученые из больницы Цилу при Шаньдунском университете (Китай) установили, что диета с высоким содержанием жиров вызывает негативные изменения кишечной флоры, способствует хроническому воспалению в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний и вызывает сбои в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование показало, что диета с высоким содержанием жиров связана с изменением численности трех семейств и одиннадцати родов бактерий в кишечнике. Эти изменения провоцируют воспаление слизистого барьера, что приводит к повышенному уровню интерлейкинов — молекул, играющих ключевую роль в иммунной системе. Это, в свою очередь, увеличивает риск таких заболеваний, как инфекции, аллергии, астма, а также воспалительные и аутоиммунные нарушения.

Также исследование подтвердило связь диеты с высоким содержанием жиров с негативными генетическими изменениями, которые могут повлиять на мозг, иммунитет и повысить риск развития ожирения и рака толстой кишки. Кроме того, системное хроническое воспаление, вызванное такой диетой, признано важным фактором в развитии метаболического синдрома — состояния, усиливающего восприимчивость организма к различным заболеваниям.

Ранее диетолог рассказала, помогает ли отказ от еды после 18:00 похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами