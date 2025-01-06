Не все клетки мозга стареют одинаково, выяснили ученые

Исследование Национального института здравоохранения США показало, что клетки мозга стареют неравномерно, причем быстрее всего этот процесс протекает в области гипоталамуса. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Директор института, доктор Ричард Дж. Ходс, подчеркнул, что старение является главным фактором риска для многих заболеваний мозга. В ходе нового исследования ученые задались целью выяснить, какие клетки наиболее уязвимы. Ученые использовали передовые генетические методы, чтобы изучить клетки мозга у двухмесячных и 18-месячных мышей. Они исследовали 16 обширных областей мозга, охватывающих 35% его общего объема.

Результаты показали, что с возрастом снижается активность генов, связанных с нейронными цепями. Это наблюдается не только в самих нейронах, но и в глиальных клетках, таких как астроциты и олигодендроциты, которые поддерживают нервные сигналы. Одновременно усиливается активность генов, связанных с иммунными реакциями и воспалением, особенно в клетках кровеносных сосудов мозга.

Особое внимание ученые уделили гипоталамусу — ключевой области мозга, контролирующей основные аспекты жизнедеятельности организма, такие как сон, аппетит, температура и метаболизм. Выяснилось, что клетки, расположенные вокруг третьего желудочка мозга, претерпевают самые значительные возрастные изменения. Здесь возрастает активность генов, отвечающих за иммунные реакции, и снижается активность тех, что связаны с нейронными связями.

Результаты работы также подтверждают связь между старением мозга и метаболизмом. Ранее исследования показали, что ограничение калорий может замедлять старение, воздействуя на гипоталамус и его гормональную активность.

Ученые подчеркивают, что для более глубокого понимания этих процессов и их влияния на здоровье человека необходимы дополнительные исследования. Однако уже сейчас ясно, что эти данные открывают новые горизонты для разработки методов профилактики и лечения возрастных заболеваний мозга.

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