Ученые предложили затапливать рождественские ели

Ученые из Финского института окружающей среды (SYKE) придумали необычный и экологичный способ утилизации рождественских елок после праздников. Они установили, что погружение деревьев в воду улучшает биологическое разнообразие в водоемах. Об этом сообщает издание Yle.

Ученые затопили около 1500 деревьев в озере Сайма, рядом с городом Лаппеенранта, чтобы проверить их влияние на водные экосистемы. Деревья погружали в воду группами по шесть-восемь штук на глубину около двух метров, закрепляя с помощью кирпичей.

Этот эксперимент показал, что затопленные елки создают благоприятную среду для обитателей водоемов. Вокруг деревьев развивается микробная и грибковая флора, которая становится источником пищи для рыбы и других организмов.

По словам ученых, елки выступают как природные «углеродные хранилища», оставаясь под водой в течение сотен лет и помогая снижать уровень углекислого газа в атмосфере.

Гидробиолог Карри-Матти Вуори отметил, что в местах затопления елей биологическое разнообразие увеличилось в пять раз, а количество донных организмов выросло в десятки раз, что положительно сказалось на численности рыб. Эксперимент также выявил значительный рост популяций рыб благодаря улучшению условий для нереста.

Метод финских ученых уже заинтересовал исследователей из Канады, где рассматривают возможность применения этой практики для улучшения состояния водоемов и укрепления экосистем.

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