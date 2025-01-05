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Найден загадочный фактор, подавляющий рост Вселенной

PRD: обнаружена аномалия, сдерживающая расширение космических структур
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ESO/M. Kornmesser

Группа американских астрофизиков из Института перспективных исследователей в Принстоне, Массачусетского технологического института и других научных учреждений нашла пока необъяснимый фактор, сдерживающий расширение Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Команда проанализировала наиболее полный набор данных о скоплении галактик для проверки так называемой модели ΛCDM. ΛCDM описывает эволюцию и структуру космоса, охватывая холодную темную материю (CDM) и космологическую постоянную Λ («лямбда»), учитывающую темную энергию.

Модель ΛCDM успешно объяснила ряд астрофизических наблюдений, включая крупномасштабную структуру Вселенной, ее ускоряющееся расширение и космическое микроволновое излучение, которое служит отголоском Большого взрыва.

Однако ΛCDM не учитывает некоторые новые концепции, включая несоответствие между прямыми и косвенными измерениями в скорости расширения Вселенной и доказательства существования динамичной темной энергии.
В новом исследовании команда решила выяснить, могут ли эти аномалии быть связаны и указывать на новую физическую модель.

Ученые проанализировали наборы данных BOSS (спектроскопическое исследование барионных колебаний) наряду с выборками галактик с малым красным смещением и массивных галактик.

Анализ ΛCDM выявил скорость роста космических структур ниже, чем прогнозировалось. Кроме того, удалось подтвердить существующие значения плотности материи, постоянной Хаббла и роста структур.

В динамическом анализе темной энергии команда не нашла убедительных доказательств динамической темной энергии, что говорит о том, что темная энергия ведет себя как космологическая константа.

Ученые заявили, что результаты указывают на некий фактор, подавляющий расширение Вселенной. По их словам, шанс, что это наблюдение вызвано каким-то случайным событием, составляет 1 к 300 тыс. Однако причину феномена пока не удалось объяснить в рамках существующих физических моделей.

Ранее астрофизики предположили, что темной энергии никогда не существовало.

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