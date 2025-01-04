Открытие археологов изменило представление о жизни женщин в средневековой Венгрии

PLOS ONE: лук и стрелы первый раз в истории обнаружили в могиле венгерки X века

Группа венгерских археологов из Сегедского университета и других научных учреждений обнаружила в первое известное в Карпатском бассейне средневековое захоронение женщины с оружием. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Открытие сделали в ходе раскопок крупнейшем в Венгрии кладбище X века нашей эры на Шарретудвари-Хизофёльд.

В ходе изучения захоронений команда отметила, что мужские погребений, как правило, содержали походное снаряжение, различное оружие и конную упряжь, тогда как в женских чаще встречались различные украшения: ожерелья, браслеты, кольца, бубенчики и так далее.

Однако в месте под номером SH-63 ученые обнаружили сочетание предметов обоих типов.

Археологи извлекли из земли серебряное кольцо для волос, три бубенчика, бусы из стекла и камня, а также бронебойные наконечники стрел, фрагменты колчана и накладку для лука из оленьего рога.

Ученые провели морфологический и генетический анализ, подтвердивший, что останки из SH-63 принадлежат женщине.

Исследователи также выяснили, что при жизни лучница страдала от остеопороза, а также получила серьезные травмы верхних конечностей при падении. Другие изменения костей указывают на то, что женщина, возможно, вела активный образ жизни, связанный с верховой ездой и использованием оружия

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Археологи уточнили, что такие же характерные особенности в местах крепления мышц и костей были найдены в других захоронениях Шарретудвари-Хизофёльд.

По словам ученых, открытие говорит о том, что повседневная жизнь мужчин и женщин в Венгрии X века, вероятно, была гораздо сложнее, чем считалось прежде.

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