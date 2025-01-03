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Стало известно, почему у некоторых людей волосы и ногти растут быстрее

Conversation: причина быстрого роста волос у некоторых людей кроется в генетике
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи долгое время изучали особенности роста волос и ногтей, чтобы понять, почему у одних людей они растут быстрее, чем у других. Оказалось, этот процесс зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, гормоны и питание. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Волосы и ногти состоят из кератина — особого белка, который вырабатывается в эпителиальных клетках на поверхности кожи. Рост волос проходит циклично, сменяя стадии активного роста, покоя и выпадения, в то время как ногти растут более стабильно.

Ученые установили, что скорость роста волос и ногтей во многом определяется генетикой: у членов одной семьи она часто совпадает. Кроме того, было выявлено, что молодость и гормональные изменения, такие как беременность, могут стимулировать этот процесс, в то время как стресс и возрастное замедление метаболизма оказывают обратный эффект.

Питание также имеет важное значение. Недостаток микроэлементов, таких как железо и цинк, может замедлить рост и ослабить структуру волос и ногтей.

Интересно, что мифы о том, что волосы и ногти продолжают расти после смерти, не имеют научного подтверждения. По словам ученых, их видимое удлинение связано лишь с усыханием кожи, а не с реальным ростом.

Ранее ученые выяснили, как клетки объединяются для заживления ран.

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