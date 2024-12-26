Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае нашли новый вид травоядных динозавров

iScience: в Китае обнаружен новый вид травоядного динозавра
close
Apple TV

Палеонтологи из Китая открыли новый вид динозавра, который жил около 193 миллионов лет назад, в юрском периоде. Этот древний травоядный динозавр, получивший название Archaeocursor asiaticus, стал самым ранним представителем группы орнитисхий, обнаруженным в Азии. Работа опубликована в журнале iScience.

Орнитисхии — это группа травоядных динозавров, включающая стегозавры, анкилозавры, утконосые гадрозавры, рогатые цератопсы и куполообразные пахицефалозавры. Эти динозавры жили в мезозойскую эру, но вымерли вместе с другими динозаврами в конце мелового периода.

Новый вид орнитисхий Archaeocursor asiaticus был описан на основе почти полностью сохранившейся левой бедренной кости, обнаруженной в геологической формации Цзилюйцзин недалеко от Чунцина, юго-западный Китай. Archaeocursor asiaticus был небольшим динозавром длиной около одного метра, питающимся растениями.

Исследователи обнаружили, что данный вид имеет сходство с другим древним орнитисхием — Eocursor parvus, найденным в южной части суперконтинента Гондвана (современная Южная Америка, Африка и Антарктида). Это сходство указывает на возможное происхождение Archaeocursor asiaticus из Гондваны с последующей миграцией на север в Лавразию (куда входили Азия, Европа и Северная Америка).

По мнению ученых, открытие свидетельствует о ранее неизвестной миграции орнитисхий в Восточную Азию на раннем этапе их эволюции, которая, возможно, произошла еще до распространения динозавров в этом регионе. Также исследователи предполагают существование новой ветви ранних орнитисхий, которая занимает промежуточное положение между гетеродонтозавридами и тиреофорами (бронированными динозаврами).

Поскольку находка представляет собой фрагментарные останки, ученые ожидают новых открытий, которые помогут подтвердить гипотезы о миграции и эволюции этой группы динозавров.

Ранее в Китае показали первую нейронную сеть на основе белков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами