В Китае нашли новый вид травоядных динозавров

Палеонтологи из Китая открыли новый вид динозавра, который жил около 193 миллионов лет назад, в юрском периоде. Этот древний травоядный динозавр, получивший название Archaeocursor asiaticus, стал самым ранним представителем группы орнитисхий, обнаруженным в Азии. Работа опубликована в журнале iScience.

Орнитисхии — это группа травоядных динозавров, включающая стегозавры, анкилозавры, утконосые гадрозавры, рогатые цератопсы и куполообразные пахицефалозавры. Эти динозавры жили в мезозойскую эру, но вымерли вместе с другими динозаврами в конце мелового периода.

Новый вид орнитисхий Archaeocursor asiaticus был описан на основе почти полностью сохранившейся левой бедренной кости, обнаруженной в геологической формации Цзилюйцзин недалеко от Чунцина, юго-западный Китай. Archaeocursor asiaticus был небольшим динозавром длиной около одного метра, питающимся растениями.

Исследователи обнаружили, что данный вид имеет сходство с другим древним орнитисхием — Eocursor parvus, найденным в южной части суперконтинента Гондвана (современная Южная Америка, Африка и Антарктида). Это сходство указывает на возможное происхождение Archaeocursor asiaticus из Гондваны с последующей миграцией на север в Лавразию (куда входили Азия, Европа и Северная Америка).

По мнению ученых, открытие свидетельствует о ранее неизвестной миграции орнитисхий в Восточную Азию на раннем этапе их эволюции, которая, возможно, произошла еще до распространения динозавров в этом регионе. Также исследователи предполагают существование новой ветви ранних орнитисхий, которая занимает промежуточное положение между гетеродонтозавридами и тиреофорами (бронированными динозаврами).

Поскольку находка представляет собой фрагментарные останки, ученые ожидают новых открытий, которые помогут подтвердить гипотезы о миграции и эволюции этой группы динозавров.

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