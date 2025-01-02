В организме человека нашли «таймер», отмеряющий срок жизни клеток

Ученые из американского медицинского колледжа Вейл Корнелл установили, что размер ядрышек клеток может «отмерять» срок их жизни и служить маркером старения человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Секрет молодости, по мнению исследователей, заключается в поддержании плотности структуры внутри клеточного ядра. В ходе эксперимента, проведенного на дрожжах (чьи клетки имеют сходства с человеческими), ученые установили, что ядро клетки состоит из хромосомы и ядрышка, которое содержит рибосомную ДНК (рДНК). Ядрышко защищает рДНК, поскольку она является одной из самых уязвимых частей генома, и ее восстановление после повреждения крайне затруднено.

В процессе старения ядрышки увеличиваются, что приводит к нестабильности рДНК. Увеличенные ядрышки создают условия для утечек белков и других факторов старения, что приводит к завершению жизненного цикла клетки. Это открытие позволяет предположить, что «антивозрастные» диеты, предполагающие ограничение калорий, могут замедлить этот процесс. Ранее исследования показали, что снижение ежедневного потребления калорий на 30-50% способствует сохранению стабильности генома.

В будущем исследователи планируют изучить, как изменения в ядрышке влияют на старение стволовых клеток, которые играют ключевую роль в замещении отмирающих клеток в организме. Эти наблюдения могут открыть новые перспективы для продления жизни стволовых клеток и, возможно, замедления процесса старения организма человека.

Ранее был назван социальный фактор, приближающий старение мозга и деменцию.