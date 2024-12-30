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Назван социальный фактор, приближающий старение мозга и деменцию

NatAging: социальное неравенство усугубляет процессы нейродегенерации
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Reuters

Международная группа ученых из Тринити-колледжа в Ирландии и Латиноамериканского института здоровья мозга в Чили выяснила, что социальное неравенство ускоряет старение мозга и повышает риск развития деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Aging (NatAging).

Анализ показал прямую связь между социально-экономическим неравенством и изменениями в структуре мозга, имеющих отношения к нейродегенеративным процессам.

Команда выяснила, что живущие в ситуации неравенства люди с большей вероятностью сталкиваются с уменьшением объема мозга и связности. Эти процессы часто наблюдаются у пациентов с деменцией.

Примечательно, что такие ассоциации сохранялись даже после учета индивидуальных факторов, таких как образование, возраст, пол и когнитивные способности, что подчеркивает независимую роль факторов макроуровня в формировании здоровья мозга.

Авторы исследования призвали к большей заботе о таких факторах, как состояние окружающей среды, качество воздуха, доступа к зеленым зонам и других параметрах, облегчающих бремя социального неравенства.

Ранее ученые нашли способ отсрочить развитие возрастных заболеваний.

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