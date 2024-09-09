Ученые нашли в Болгарии золото Византийской империи

Археологи из Болгарской академии наук обнаружили золотые монеты эпохи Византийской империи в ходе раскопок в деревне Дебнево на севере Болгарии. Об этом сообщает портал Live Science.

В ходе экспедиции ученые выкопали средневековое жилище в Дебнево, которое сильно пострадало от пожара. Постройка относилась к X веку нашей эры. Специалисты нашли на пепелище железные серп и топоры, керамические сосуды, три бронзовых кольца, а также пять золотых монет.

Как показал анализ, денежные знаки оказались примерно на 400 лет старше дома и относились ко временам правления византийского императора Юстиниана Великого, при котором государство достигло наибольшего расширения своих границ в середине VI века.

Все обнаруженные монеты относились к одному типу, известному как тремисс и составлявшему треть солида — основной валюты Византии. На лицевой стороне монет был отчеканен император Юстиниан в жемчужной диадеме, а на обороте — олицетворяющая Победу фигура с венком и державой (символом власти) в руках.

По словам археологов, средневековое жилище возвели на руинах ранневизантийского здания. Исследователи полагают, что византийские деньги нашли в ходе строительства и сохранили из-за ценности золота.

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