Ученые узнали внешность древних карликовых бегемотов с Крита

Греческие ученые из Афинского национального университета имени Каподистрии впервые сумели полностью реконструировать череп вымершего вида карликовых бегемотов Hippopotamus creutzburgi, живших на острове Крит в эпоху плейстоцена более 200 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH).

В плейстоцене род Hippopotamus распространился на многие острова, включая Кипр, Мадагаскар, Мальту, Сицилию и Крит.

По словам ученых, H. creutzburgi находились на острове до своего вымирания, точные причины которого неясны. Существует несколько гипотез, включающих стихийные бедствия, эпидемию, похолодание, нехватку пищи и даже вторжение оленей, прибывших на Крит в позднем плейстоцене.

Окаменелости критских карликовых бегемотов не только плохо сохранились, но и оказались сильно фрагментарны, из-за чего ни один полный череп этого вида не был восстановлен. Таким образом, размер, форма и вид черепа этого вида оставались предметом предположений.

Используя четыре ископаемых фрагмента, команда приступила к цифровой реконструкции черепа критского бегемота с использованием метода фотограмметрии и программы для трехмерного моделирования.

По словам исследователей, результаты их работы позволят воссоздать копию полного скелета критского карликового бегемота для использования в музейных выставках.

Ранее ученые узнали причины вымирания карликовых бегемотов и слонов на Кипре.