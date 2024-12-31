Ученые показали гигантские масштабы таяния ледников Гренландии

GRL: льды Гренландии сократились на 2347 кубических километров с 2010 года

Британские ученые из Университета Лидса и Нортумбрийского университета подсчитали объемы таяния ледникового щита Гренландии с 2010 по 2023 год. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как показал анализ на основе спутниковых данных NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), за минувшее десятилетие Гренландия потеряла 2347 кубических километров льда. Этого было бы достаточно для заполнения крупнейшего пресного водоема Африки — озера Виктория на территории Танзании, Кении и Уганды.

Согласно орбитальным наблюдениям NASA и ЕКА, ледяной щит Гренландии за 13 лет в среднем стал тоньше на 1,2 метра, при этом его края потеряли в среднем 6,4 метра толщины. Наибольшие потери понесли выводные ледники, где растаяло до 75 метров ледяного слоя.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, гренландский ледяной щит теряет массу с 1998 года. Сегодня этот процесс считается вторым по величине фактором повышения уровня моря после расширения воды, которое происходит из-за повышения глобальных температур.

Ранее под ледяным щитом Гренландии нашли заброшенную военную базу сверхсекретного проекта США.