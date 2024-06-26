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Ученые нашли в кишечнике вещество, уменьшающее риск запойного пьянства

Microbiome: кишечные микробы выделяют кислоту, снижающую тягу к спиртному на 40%

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Американские ученые из Коннектикутского университета выяснили, что валерат натрия (короткоцепочечная жирная кислота, вырабатываемая бактериями в кишечнике) может значительно снизить склонность к запойному пьянству и концентрацию этанола в крови. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiome.

Команда детально изучила эффекты короткоцепочечных жирных кислот при потреблении алкоголя на лабораторных мышах.

Как показали эксперименты, введение грызунам валерата натрия снизило потребление алкоголя на 40% и уменьшило уровень этанола в крови на 53%.

Результаты сопровождались значительными молекулярными изменениями, которые позволяют предположить, что валерат натрия может стать новым эффективным средством лечения пьянства.

Данные показали, что валерат натрия не только уменьшал тягу к пьянству, но и смягчал тревожное поведение животных.

Другой ключевой аспект исследования включал оценку влияния валерата натрия на функцию мозга. С помощью секвенирования РНК миндалины, области мозга, связанной с эмоциональной регуляцией, команда выявила значительные изменения в экспрессии генов, связанные с нейровоспалением, нейротрансмиссией, митохондриальной регуляцией и передачей сигналов рецепторов, связанных с G-белком.

Эти данные свидетельствуют о том, что валерат натрия влияет на несколько сигнальных путей в мозге, что может опосредовать его влияние на потребление алкоголя.

Ранее ученые назвали период, за который мозг восстанавливается после излечения от алкоголизма.

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