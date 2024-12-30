Ученые объяснили, почему у многих людей ноги разного размера

Американские ученые-подологи из медицинской организации New York Foot and Ankle назвали причины, из-за которых у значительной части людей стопы оказываются разного размера. Об этом сообщает портал Live Science.

По словам доктора Коррин Ренн, кажущаяся симметрия тела человека далеко не так идеальна при ближайшем рассмотрении. Как показали предыдущие исследования в США, Великобритании и Китае, от 19% до 24% людей имеют в разницу размерах левой и правой ног не менее 4 миллиметров, что примерно соответствует половине размера обуви.

Обычно предполагается, что левая нога может быть немного больше правой из-за того, что преобладающая часть людей — правши. Это значит, что левая половина тела подвергается большей нагрузке и становится немного больше, чтобы поддерживать равновесие тела.

Однако данные британского исследования 2018 года показали, что у 50,7% женщин и 54,8% мужчин правая нога длиннее левой.

На разницу размеров ноги воздействуют и другие факторы. Например, женщины могут испытать некоторое расширение стопы во время или после беременности. В некоторых случаях это изменение сохраняется.

Также существуют брахиметатарзия и брахиметаподия — явления, при которых один или несколько пальцев на ноге оказываются короче нормы.

Травмы могут изменить размер стопы, особенно в детстве, когда кости еще развиваются, отметил Центр по уходу за стопами. Ношение гипса на стопе в течение длительного времени также способно привести к ослаблению и усадке мышц.

Еще один фактор связан с характерными физическими нагрузками. Например, у танцоров балета одна стопа может быть заметно толще и массивнее второй.

Ученые добавили, что значительная разница в размерах левой и правой ноги в некоторых случаях может потребовать хирургического вмешательства. Однако большинство людей справляются с неудобствами за счет ортопедических стелек и корректирующих вставок для обуви.

Ранее исследователи назвали поддерживающие упражнения при плоскостопии.