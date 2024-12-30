Ученые научили нейросеть различать виды виски по запаху лучше живых сомелье

Немецкие ученые из Института Фраунгофера по технологиям и упаковке во Фрайзинге разработали два инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа различных сортов виски по запаху. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Chemistry (CommChem).

Аромат виски определяется сложной смесью пахучих соединений. Это делает крайне сложной оценку или предсказание нот (характеристик) запаха напитка.

Команда оценила молекулярный состав семи американских и девяти шотландских сортов виски с помощью двух алгоритмов.

Данные о молекулярном составе были получены из существующих результатов газовой хроматографии и масс-спектрометрического анализа.

Алгоритмы применялись для определения страны происхождения каждого виски и его пяти самых сильных нот. Затем авторы сравнили результаты алгоритмов с результатами группы из 11 экспертов.

Первая нейросеть смогла определить страну происхождения напитка с точностью более 90%. Обнаружение соединений ментола и цитронеллола оказалось наиболее тесно связано с американской классификацией, в то время как обнаружение метилдеканоата и гептановой кислоты было наиболее тесно связано с классификацией шотландского виски.

ИИ определили карамельный запах как наиболее характерную ноту американского виски, тогда как шотландский обладал яблочными, растительными и фенольными (дымными или лекарственными) ароматическими оттенками.

По словам авторов разработки, программы анализируют запахи виски точнее и последовательнее отдельных экспертов-людей.

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