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Создан сверхчуткий датчик ветра на основе крыльев колибри

AIS: разработан метод определения направления ветра с 99% точностью
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Joseph C Boone/Wikimedia

Японские ученые из Токийского института науки создали способ точного определения направления ветра с использованием семи датчиков деформации на основе модели крыла колибри и нейросети. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Intelligent Systems (AIS).

Летающие насекомые и птицы обладают механическими рецепторами на крыльях, которые собирают данные о натяжении, предположительно помогая им контролировать полет. Эти рецепторы обнаруживают изменения ветра, движения тела и условий окружающей среды, позволяя существам производить гибкие корректировки во время полета.

Исследователи прикрепили семь тензодатчиков к гибкой конструкции, имитирующей крылья колибри. Эти крылья состояли из конических валов, поддерживающих пленку и были прикреплены к механизму взмахивания.
Команда оказала на механизм очень слабое воздействие ветром скоростью 0,8 м/с в аэродинамической трубе.

Деформацию крыла измеряли во время взмахивания при семи различных направлениях ветра (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°) и одном безветренном состоянии.

В результате ученые достигли точности классификации направления ветра в 99,5% с использованием данных о деформации.

Ранее исследователи создали материалы для восстановления костей на основе кораллов.

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