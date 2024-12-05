Ученые превратили кораллы в материал для восстановления костей

Британские ученые из Университета Суонси разработали заменитель костного трансплантата на основе кораллов для быстрого восстановления после повреждений скелета. Исследование опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BioMat).

Обычно для исправления дефектов костей применяются либо костные ткани самого пациента, либо донорский материал. Оба метода сопряжены с трудностями, включая ограниченные запасы, риск инфекций и этические проблемы.

В новом исследовании команда с помощью 3D-печати произвела биомиметический (подражающий природному аналогу) состав, который повторяет пористую структуру и химический состав костного трансплантата из кораллов.

Как показали доклинические тесты на животных, вещество без проблем интегрировалось в скелет и помогало новым костям вырастать всего за 2–4 недели. Кроме того, материал естественным образом рассасывается в организме за 6–12 месяцев после усиленной регенерации.

По словам авторов разработки, большинство синтетических заменителей костного трансплантата, которые сейчас есть на рынке, не могут сравниться с эффективностью натуральной кости. Они либо слишком долго растворяются, либо плохо интегрируются, либо вызывают побочные эффекты, такие как воспаление.

Новый материал преодолевает эти проблемы, точно имитируя натуральную кость как по структуре, так и по биологическому поведению, отметили ученые.

Ранее ученые превратили кровь в состав для регенерации костей и других тканей организма.