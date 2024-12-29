Стало известно, сколько нужно тренироваться каждый день для похудения

JAMA: 20 минут упражнений в день ведут к клинически значимой потере веса

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что для значительного снижения массы тела, окружности талии и жировых отложений необходимо 150 минут аэробной активности в неделю или 20-25 минут в день. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Многочисленные научные работы показали, что аэробная физическая активность — упражнения низкой интенсивности эффективнее всего помогают уменьшить избыточные жировые отложения. Однако вопрос о том, какой объем аэробных упражнений требуется для достижения клинически значимых результатов, до сих пор оставался открытым.

Для ответа на него ученые проанализировали данные 116 ранее опубликованных клинических исследований с участием 6880 взрослых с избыточным весом или ожирением. Во всех выбранных работах добровольцы выполняли различные тренировочные программы не менее восьми недель.

Результаты показали, что регулярные аэробные тренировки средней и высокой интенсивности (до 300 минут в неделю) приводят к линейному снижению массы тела и общего процента жира в организме. Однако существенные изменения в составе тела происходят уже при 150 минутах аэробной активности в неделю. Выполнение такого объема упражнений было связано с клинически значимым уменьшением жировых отложений и окружности талии.

Как отмечают исследователи, для достижения устойчивого снижения веса достаточно заниматься по 50 минут три раза в неделю или всего по 20-25 минут ежедневно. Такой подход помогает эффективно бороться с избыточным весом и ожирением.

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