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Ученые нашли арсенал оружия под домом древнего германского вождя в Дании

VM: в датском Вайле выкопали более 100 копий и мечей возрастом 1500 лет

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Vejlemuseern

Датские археологи из администрации музеев города Вайле (VM) нашли тайник оружия и доспехов, зарытый под домом германского вождя возрастом более 1500 лет. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, они обнаружили впечатляющую коллекцию вооружения, которой хватило бы для оснащения небольшого древнего войска. В арсенале оказалось 119 копий и пик, восемь мечей, пять ножей, один боевой топор, редкая кольчуга, фрагменты горна и множество других артефактов.

Ученые уточнили, что между I и IV веками нашей эры Дания находилась на периферии Римской империи в составе Великой Германии. Археологи допускают, что римляне могли снабжать германцев оружием для поддержания мира на границе со Скандинавией.

Помимо оружия, исследователи нашли фрагменты двух бронзовых шейных колец, известных как «кольца клятвы».

Эти аксессуары были символами власти во времена железного века, что еще раз свидетельствует в пользу большого влияния хозяина дома.

Исследователи продолжат анализ места раскопок и обнаруженных там артефактов.

Ранее ученые нашли старейшее огнестрельное оружие на территории США.

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