Российские ученые объяснили, почему хорошие события заканчиваются быстрее плохих

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили феномен восприятия неоднородной скорости времени, из-за которого часы могут пролетать незаметно, а минуты — длиться невыносимо долго. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам исследователей, яркие и положительно окрашенные события приводят к ускорению субъективного течения времени.

С другой стороны, события, требующие от нас особой выносливости, терпения и ожидания тянутся для нас медленно, потому что человек мысленно делит время на промежутки, тем самым увеличивая его субъективное восприятие.

«Этот феномен можно объяснить тем, что в основе восприятия времени лежит ритмика: возбуждение-торможение в больших полушариях головного мозга.

При преобладании процессов возбуждения повышается обмен веществ, что приводит к ускорению или замедлению субъективного восприятия. Помимо этого, существует теория психолога Роберта Орнштейна, которая гласит, что чем больше информации воспринимает человек, тем более длительным ему кажется интервал», — уточнил исследователь Пермского Политеха, аспирант Егор Разумовский.

Кроме того, субъективная «компрессия времени» связана с глубоким погружением и вовлеченностью в работу. Этот эффект известен как «состояние потока», и при выходе из него человеку кажется, что время шло с удвоенной скоростью.

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