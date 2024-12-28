Найдена связь между осанкой человека и его личностью

Ученые из Университета Макгилла (Канада) установили, что так называемая «поза силы» — расправленные плечи, прямая спина и широко расставленные ноги — тесно связана со склонностью к манипуляциям. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Ученые выяснили, что люди, принимающие доминирующие позы, чаще имеют низкий уровень эмпатии и склонность к психопатическим чертам. К таким выводам исследователи пришли в ходе эксперимента из пяти этапов. На первом из них участники предоставили свои фотографии в естественных позах. С помощью технологии машинного обучения OpenPOSE исследователи анализировали углы наклона головы, линию плеч и другие параметры тела.

На втором этапе испытуемые воспроизводили как доминирующие, так и подчиненные позы, а на третьем — исследователи фиксировали активность мышц шеи и плеч. В частности, грудино-ключично-сосцевидная мышца оказалась важным элементом формирования доминирующей позы.

Авторы исследования подчеркнули, что связь между позой и личностью не является прямой причинно-следственной зависимостью. Тем не менее, они предупредили, что люди, использующие свою осанку для демонстрации силы или запугивания, потенциально представляют угрозу.

Ранее были названы черты личности, отвечающие за склонность к ночным кошмарам.