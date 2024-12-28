На Тайване показали новую систему теплового камуфляжа

Ученые из Национального Тайваньского университета создали инновационную технологию, которая объединяет возможности инфракрасного камуфляжа и теплового управления. В основе их разработки лежит использование металлического стекла и тонкопленочных структур. Работа опубликована в журнале Materials Horizons.

Разработанная структура включает специальные тонкие пленки и уникальный материал – металлическое стекло. Вместе они позволяют скрывать тепловое излучение объекта, делая его практически незаметным для инфракрасных камер, и при этом эффективно управлять теплом.

Испытания показали, что новая технология почти в два раза эффективнее традиционных методов маскировки и позволяет объекту максимально сливаться с окружающей средой.

Угол обзора влияет на тепловые свойства материала: при увеличении угла наблюдается высокая тепловая излучательность без снижения эффективности камуфляжа. Такой подход можно использовать для защиты оборудования, транспорта и других объектов в самых разных температурных условиях, от комнатной температуры до 350 °C.

Исследователи отмечают, что это значительный шаг вперед в создании эффективных систем инфракрасного камуфляжа, которые способны решать задачи теплового управления без ущерба для маскировки.

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