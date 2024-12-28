Неожиданная угроза выгнала больших белых акул из их среды обитания

Белые акулы — одни из самых грозных хищников океана — столкнулись с неожиданной опасностью. Международная группа ученых обнаружила, что косатки заставляют акул массово покидать их привычные места обитания. Работа опубликована в журнале African Journal of Marine Science (AJMS).

С 2017 года ученые наблюдают сокращение популяции белых акул (Carcharodon carcharias) у берегов Южной Африки, особенно в районе города Гансбай. Этот регион считался «столицей белых акул», но в последние годы их количество значительно уменьшилось. Ранее считалось, что на это повлияла деятельность человека, в частности, перелов рыбы. Однако недавно выяснилось, что на численность акул оказывают влияние косатки, которые охотятся на них из-за богатой жирами и витаминами печени.

Ученые с тревогой наблюдают за тем, как исчезновение акул приводит к серьезным изменениям в морской экосистеме. Их отсутствие открывает путь другим видам, таким как медные акулы (Carcharhinus brachyurus), которые занимают освободившуюся экологическую нишу. Но и эти акулы становятся жертвами косаток.

«Баланс в морских экосистемах является ключевым фактором. Без белых акул, которые сдерживают поведение тюленей, последние могут представлять угрозу для популяции африканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения», — объяснила морской биолог доктор Элисон Таунер, соавтор исследования.

Исследователи сравнивают поведение акул с поведением диких собак в Танзании, которые уходят из мест обитания при появлении львов.

Элисон Таунер отметила , что поведение акул меняется уже на глобальном уровне: «После нападений косаток акулы исчезают на недели или месяцы, а иногда и вовсе не возвращаются».

Ученые предупреждают, что охота косаток на акул может значительно повлиять на и без того уязвимую популяцию белых акул, которые растут медленно и достигают зрелости поздно.

«Необходимы более активные меры по мониторингу популяции, а также дальнейшие исследования, чтобы понять долгосрочные последствия этих нападений», — добавила Таунер.

Эти события вызывают серьезные опасения у ученых, ведь устойчивость экосистемы зависит от баланса между хищниками и их жертвами.

Ранее результаты соревнования шимпанзе по раскалыванию орехов озадачили ученых.