Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана новая библиотека генофонда россиян

МФТИ: в России создана новая база биомедицинских данных
close
Depositphotos

В России началась реализация проекта по созданию базы молекулярно-генетических данных жителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Московском физико-технический институте.

База генетических данных откроет новые горизонты для научных исследований, обеспечивая более точный и персонализированный подход в медицине. Генетические тесты помогут выявить предрасположенность к заболеваниям и точнее подбирать лечение, что особенно важно в онкологии, где каждый подтип опухолей требует индивидуального подхода.

«Накопление генетических данных позволяет понимать, как различные генотипы влияют на эффективность лечения пациентов», — отметил Денис Гудков, руководитель Геномного центра МФТИ.

Собираемая информация проходит остается конфиденциальный благодаря процедуре обезличивания, а результаты исследований аккумулируются в Геномном центре МФТИ. В дальнейшем база будет содержать данные о микробиоте кишечника, а также биохимические и гормональные исследования.

Как пояснил Гудков, разработка будет полезна для компаний, занимающихся разработкой тест-систем, фармацевтических компаний и исследовательских институтов.

«Мы формируем базу и биобанк, что позволит в будущем значительно сократить время и затраты на биомедицинские исследования», — добавил он.

Большинство технологий, используемых для создания базы, разработано в МФТИ, что позволяет снижать зависимость от иностранных поставок. Все это способствует удешевлению процесса и повышению эффективности работы. Присоединиться к проекту и сдать биоматериал могут все желающие, сделав это в поликлинике или медицинском центре института. Проект реализуется в сотрудничестве с генетическим холдингом «Биотех Решения».

Ранее ученые получили возможность лучше разглядеть молекулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами