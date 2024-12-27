Создана новая библиотека генофонда россиян

В России началась реализация проекта по созданию базы молекулярно-генетических данных жителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Московском физико-технический институте.

База генетических данных откроет новые горизонты для научных исследований, обеспечивая более точный и персонализированный подход в медицине. Генетические тесты помогут выявить предрасположенность к заболеваниям и точнее подбирать лечение, что особенно важно в онкологии, где каждый подтип опухолей требует индивидуального подхода.

«Накопление генетических данных позволяет понимать, как различные генотипы влияют на эффективность лечения пациентов», — отметил Денис Гудков, руководитель Геномного центра МФТИ.

Собираемая информация проходит остается конфиденциальный благодаря процедуре обезличивания, а результаты исследований аккумулируются в Геномном центре МФТИ. В дальнейшем база будет содержать данные о микробиоте кишечника, а также биохимические и гормональные исследования.

Как пояснил Гудков, разработка будет полезна для компаний, занимающихся разработкой тест-систем, фармацевтических компаний и исследовательских институтов.

«Мы формируем базу и биобанк, что позволит в будущем значительно сократить время и затраты на биомедицинские исследования», — добавил он.

Большинство технологий, используемых для создания базы, разработано в МФТИ, что позволяет снижать зависимость от иностранных поставок. Все это способствует удешевлению процесса и повышению эффективности работы. Присоединиться к проекту и сдать биоматериал могут все желающие, сделав это в поликлинике или медицинском центре института. Проект реализуется в сотрудничестве с генетическим холдингом «Биотех Решения».

Ранее ученые получили возможность лучше разглядеть молекулы.