Ученые получили возможность лучше разглядеть молекулы

Исследователи из Университета Осаки разработали инновационный метод, который значительно повышает качество изображений, получаемых с помощью рамановской микроскопии. Этот метод обеспечивает высокое разрешение и яркость, что делает его особенно эффективным для изучения биологических образцов. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Рамановская микроскопия — это эффективный метод исследования биологических образцов. Она позволяет получать ценную химическую информацию о молекулах, включая белки, которые играют важную роль в процессах организма. Однако из-за низкой интенсивности света, излучаемого биологическими образцами, изображения могут быть размытыми из-за помех, вызванных фоновым шумом.

Чтобы решить эту проблему, команда ученых разработала микроскоп, который сохраняет температуру предварительно замороженных образцов во время съемки. Это позволило им создать изображения, в восемь раз более яркие, чем те, которые получались при использовании традиционной рамановской микроскопии.

«Одной из главных причин размытости изображений является движение исследуемых объектов», — отметил ведущий автор исследования профессор Кента Мидзусима. — «Когда мы использовали замороженные образцы, которые не могли двигаться, то смогли увеличить время экспозиции без ущерба для них. Это позволило нам получить более сильный сигнал, четкие изображения и захватить большую площадь образца».

Технология не требует применения красителей или химических веществ для фиксации клеток, что дает возможность получить более точные данные о процессах, происходящих в клетках, и их поведении. Исследователи также доказали, что процесс замораживания сохраняет физико-химическое состояние белков, что делает этот метод более эффективным по сравнению с традиционными способами химической фиксации.

«Рамановская микроскопия открывает новые горизонты в исследованиях», — заявил соавтор работы профессор Катсумаса Фудзита. «Она позволяет получать не только изображения клеток, но и ценную информацию о распределении молекул и их химических состояниях. Это существенно для глубокого понимания процессов на клеточном уровне».

Новый метод может быть использован в сочетании с другими техниками микроскопии для более глубокого анализа биологических образцов и, вероятно, найдет применение в различных областях биологических наук, включая медицину и фармацевтику.

Ранее редкоземельные металлы повысили яркость молекул в 1300 раз.