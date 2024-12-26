В России создали искусственный нос для определения качества чая по запаху

В лаборатории инструментальных методов и органических реагентов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с ИОФ РАН разработан «масс-спектрометрический нос». Он по запаху чая способен определять качество продукта, его вид и сорт. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Мы разработали способ быстрого анализа, который, в частности, позволяет определить качество чая всего за несколько секунд, максимум минуту. С помощью устройства вы можете узнать, хороший чай или плохой, определить его сорт или выявить фальсификацию. При этом специальных навыков для этого иметь не нужно. Стандартные подходы к идентификации чая предполагают длительный и трудоемкий анализ, включающий в себя процедуры пробоподготовки и хроматографического разделения», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией инструментальных методов и органических реагентов ГЕОХИ РАН Александр Гречников.

В основе разработанного способа лежит ионизация молекул, определяющих запах чая. Ионизация – это превращение нейтральных молекул в заряженные, которые детектирует масс-спектрометр.

«Мы используем стандартные серийные масс-спектрометры. Но почти все серийные масс-спектрометры анализируют растворы. Мы же сделали «масс-спектрометрический нос», который определяет запахи. Для этого нам пришлось разработать специальный ионизатор, который основан на использовании лазера. Лазерное излучение фокусируется на металлической мишени, и в результате образуется лазерная плазма, которая ионизирует нужные нам соединения», – объяснил Гречников.

Анализ происходит таким образом. Образец чая помещают в пробирку, выделяемые пробой летучие органические вещества ионизируются и детектируются масс-спектрометром.

«Кажется, что процесс сложный, но на самом деле всё очень просто. Берётся чай, насыпается в пробирку, пробирка легко вставляется в масс-спектрометр, и через несколько секунд или минуту можно получить результат», — рассказал специалист.

Чтобы «масс-спектрометрический нос» правильно определял качество и сорт чая, его необходимо предварительно «обучить» с использованием современных методов машинного обучения. Для этого ученые анализировали чай с уже известными свойствами.

Разработанный способ отличается высокой производительностью, не требует пробоподготовки и может быть востребован для решения задач быстрого выявления фальсификата или просто некачественного чая. Предложенный в работе подход может также использоваться для анализа и классификации других объектов биологического происхождения.

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