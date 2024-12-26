Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создан костюм, позволяющий парализованным людям начать ходить

Reuters: создан экзоскелет, возвращающий подвижность парализованным людям
close
Shutterstock

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) представили новый экзоскелет, который позволяет обеспечить подвижность парализованным людям. Об этом сообщает издание Reuters.

Устройство под названием WalkON Suit F1 весит 50 килограммов и состоит из алюминиевых и титановых деталей. Разработчик Пак Чон Су, принимавший участие в создании экзоскелета, заявил, что на создание экзоскелета его вдохновил костюм Железного человека, супергероя из комиксов.

Экзоскелет работает с помощью датчиков, расположенных на подошвах и в верхней части тела, которые анализируют до тысячи сигналов в секунду, предсказывая движения пользователя и поддерживая равновесие. Камеры на передней части экзоскелета оценивают окружающую обстановку, помогая пациенту ориентироваться. Тесты показали, что устройство помогает двигаться со скоростью до трех километров в час.

Новинка также позволяет пользователю держать руки свободными во время ходьбы, что невозможно было в предыдущих версиях. Экзоскелет способен преодолевать препятствия, включая узкие проходы, двери и лестницы. Исследователи дополнительно отметили, что устройство адаптировано для людей, использующих инвалидные кресла, и может самостоятельно помочь пациенту подняться из сидячего положения.

Ранее в России был создан шлем для коррекции когнитивных нарушений и ПТСР у солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами