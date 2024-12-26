Создан костюм, позволяющий парализованным людям начать ходить

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) представили новый экзоскелет, который позволяет обеспечить подвижность парализованным людям. Об этом сообщает издание Reuters.

Устройство под названием WalkON Suit F1 весит 50 килограммов и состоит из алюминиевых и титановых деталей. Разработчик Пак Чон Су, принимавший участие в создании экзоскелета, заявил, что на создание экзоскелета его вдохновил костюм Железного человека, супергероя из комиксов.

Экзоскелет работает с помощью датчиков, расположенных на подошвах и в верхней части тела, которые анализируют до тысячи сигналов в секунду, предсказывая движения пользователя и поддерживая равновесие. Камеры на передней части экзоскелета оценивают окружающую обстановку, помогая пациенту ориентироваться. Тесты показали, что устройство помогает двигаться со скоростью до трех километров в час.

Новинка также позволяет пользователю держать руки свободными во время ходьбы, что невозможно было в предыдущих версиях. Экзоскелет способен преодолевать препятствия, включая узкие проходы, двери и лестницы. Исследователи дополнительно отметили, что устройство адаптировано для людей, использующих инвалидные кресла, и может самостоятельно помочь пациенту подняться из сидячего положения.

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