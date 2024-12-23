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В Дании произвели витамин B2 неожиданным способом

JAFC: витамин B2 можно получить путем нагревания молочнокислых бактерий
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Ученые из Датского технического университета разработали естественный и простой метод получения витамина B2 путем мягкого нагревания бактерий, вырабатывающих молочную кислоту. Результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Исследователи предложили новый, более экономичный и экологичный метод производства витамина B2 (рибофлавина), который помогает организму перерабатывать жиры и углеводы в энергию. В отличие от традиционных процессов, которые часто используют синтетические химические вещества или микроорганизмы, не одобренные для употребления в пищу, новый подход отличается безопасностью для здоровья.

Исследователи использовались бактерии Lactococcus lactis, которые служат «помощниками» в производстве сыра и кисломолочных продуктов. Эти микроорганизмы обычно растут при температуре около 30°C. В ходе исследования ученые нагревали их до 38-39°C, что вызывало у них стресс. В ответ на это бактерии начали активнее синтезировать рибофлавин, чтобы защититься от неблагоприятных условий.

В результате исследования ученые достигли значительного улучшения выработки витамина, получив 65 мг рибофлавина на литр ферментированного субстрата — почти в 60 раз больше суточной нормы потребления этого витамина человеком.

Ученые отметили, что инновационный подход позволяет интегрировать процесс ферментации витаминов в производство продуктов питания. Это открывает новые возможности для повышения питательной ценности традиционных продуктов, что в свою очередь может улучшить здоровье населения, снизив при этом нагрузку на окружающую среду.

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