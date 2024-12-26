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Созданы «цветочные» частицы для точной доставки лекарств в организм

AdvMat: наночастицы в виде цветков точно доставляют лекарства в организм
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Dong Wook Kim/Max Planck Institute for Intelligent Systems

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали наночастицы, по форме напоминающие «розы пустыни». Они состоят из очень тонких лепестков, которые могут поглощать очень большое количество терапевтически активных веществ и высвобождать их в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials (AdvMat).

Наночастицы обладают уникальными тонкими лепестками, которые образуют структуры диаметром от одного до пяти микрометров. Эта форма позволяет частицам поглощать огромное количество активных веществ, а также эффективно взаимодействовать с ультразвуковыми волнами для точного направления в организме. Также такие частицы могут быть обнаружены в организме с помощью неинвазивных методов, таких как ультразвук или оптико-акустическая визуализация.

В экспериментах ученые наполнили частицы противораковыми препаратами и ввели в кровоток мышей. С помощью сфокусированного ультразвука исследователям удалось удержать частицы на нужной позиции, несмотря на движение крови. Это открывает возможности для точной доставки препаратов к опухолям или тромбам, которые закупоривают сосуды, и позволяет отслеживать их движение в организме.

Ранее ученые научились активировать лекарства в мозге пациента ультразвуком.

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