Созданы «цветочные» частицы для точной доставки лекарств в организм

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали наночастицы, по форме напоминающие «розы пустыни». Они состоят из очень тонких лепестков, которые могут поглощать очень большое количество терапевтически активных веществ и высвобождать их в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials (AdvMat).

Наночастицы обладают уникальными тонкими лепестками, которые образуют структуры диаметром от одного до пяти микрометров. Эта форма позволяет частицам поглощать огромное количество активных веществ, а также эффективно взаимодействовать с ультразвуковыми волнами для точного направления в организме. Также такие частицы могут быть обнаружены в организме с помощью неинвазивных методов, таких как ультразвук или оптико-акустическая визуализация.

В экспериментах ученые наполнили частицы противораковыми препаратами и ввели в кровоток мышей. С помощью сфокусированного ультразвука исследователям удалось удержать частицы на нужной позиции, несмотря на движение крови. Это открывает возможности для точной доставки препаратов к опухолям или тромбам, которые закупоривают сосуды, и позволяет отслеживать их движение в организме.

Ранее ученые научились активировать лекарства в мозге пациента ультразвуком.