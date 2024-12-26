Ученые научились активировать лекарства в мозге пациента ультразвуком

Американские ученые из Университета штата Юта разработали новую технологию точной доставки и активации лекарств в человеческом мозге. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Controlled Release (JCR).

Команда создала чувствительные к ультразвуку наночастицы, высвобождающие препараты в целевом месте при активации сфокусированным ультразвуком.

Крошечные контейнеры состоят из трех слоев: реагирующего на ультразвук внутреннего ядра, капсулы с лекарством и внешней оболочки.

Специалисты испытали метод на обезьянах, сосредоточив внимание на правом и левом латеральных коленчатых телах (ЛКТ). Эти структуры мозга важны для зрительного восприятия.

После того как наночастицы с пропофолом ввели зверям в кровоток путем инъекции, исследователи подавали минутные ультразвуковые импульсы в правую или левую ЛКТ и наблюдали, как животные реагировали на визуальные стимулы.

Исследователи пришли к выводу, что избирательное высвобождение пропофола модулировало поведение визуального выбора испытуемых, которое было специфичным для пропофола и целевого полушария мозга.

Кроме того, опыт показал, что среднее время циркуляции наночастиц в крови составляет около 30 минут, что обеспечивает практическое временное окно для применения на людях.

Ранее ученые научились вводить лекарства прямо в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер.