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Ученые рассказали, какие микробы живут в микроволновках

Frontiers in Microbiology: микробы внутри микроволновок устойчивы к радиации
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Ricardo Rubio/Global Look Press

Ученые из Университета Валенсии провели исследование микробиомов, обитающих внутри микроволновых печей, и выяснили, что некоторые из них способны адаптироваться даже к экстремальным условиям. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Несмотря на высокие температуры и микроволновое излучение, многие микроорганизмы чувствуют себя вполне комфортно внутри микроволновых печей. Исследователи собрали образцы с внутренней поверхности 30 микроволновок, которые были взяты из домашних кухонь, общественных мест и лабораторий. В пробах были обнаружены бактерии родов Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus и Priestia, которые часто встречаются на кухонных поверхностях и продуктах питания.

Микроволновые печи в домашних условиях оказались наименее разнообразными с точки зрения микробной среды, в то время как лабораторные приборы продемонстрировали наибольшее биоразнообразие благодаря экстремальным условиям их использования. Особенно интересными оказались виды, устойчивые к радиации, тепловым ударам и высушиванию. Например, бактерии из родов Deinococcus и Hymenobacter, обнаруженные в лабораторных микроволновках, напоминают микроорганизмы, живущие на солнечных панелях.

Ученые подчеркнули, что хотя микробы в домашних микроволновых печах и не обладают такой же «закалкой», как их лабораторные собратья, регулярная очистка устройства с помощью моющего средства поможет избежать скопления бактерий, включая те, которые могут вызывать болезни.

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