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Названы изменения в кишечнике, способные вызвать психические расстройства

BBI: установлена связь между микробиотой кишечника и психическими расстройствами
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Shutterstock

Ученые из Нидерландов выяснили, что состав кишечной микрофлоры напрямую связан с функционированием систем, отвечающих за психическое здоровье. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

В исследовании приняли участие 369 человек, из которых 272 имели различные психиатрические диагнозы, такие как депрессия, тревожные расстройства, аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или зависимости. Ученые сравнили анализы микробиоты участников с результатами психологических тестов и выяснили, что разнообразие микробов связано с лучшей работой мозга и более здоровой психикой.

В то же время, было обнаружено, что некоторые микроорганизмы связаны с ухудшением отдельных показателей . Например, бактерии рода Sellimonas были связаны с более выраженными симптомами тревожности, а Flavonifractor — с когнитивными нарушениями. Напротив, низкий уровень некоторых бактерий способствовал улучшению состояния. Например, присутствие Clostridium sensu stricto 1 коррелировало с более высокими показателями негативной валентности — то есть с тем, насколько непривлекательными кажутся человеку предметы, события или ситуации, которые могут представлять опасность.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения анализа микробиоты в диагностику психических расстройств. Комплексный подход, объединяющий данные о мозге, генах, иммунной системе и микробиоте, может открыть новые горизонты в лечении.

Однако несмотря на то, что работа вносит важный вклад в понимание взаимосвязи между микробиомом и психическим здоровьем, ученые предупреждают, что его результаты носят общий характер. Изменения в микробиоте могут быть вызваны факторами питания, и их влияние на психику требует дальнейшего изучения.

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